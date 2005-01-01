Львівського адвоката засудили до трьох років ув'язнення за крадіжку $10 тис. у клієнтки

СуспільствоНазарій Тузяк, 22 грудня9981

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Львівський суд засудив до трьох років позбавлення волі адвоката, який відмовився повертати клієнтці 10 тис. доларів, взятих на купівлю їй автомобіля. Як повідомила 22 грудня прес-служба львівської прокуратури, жінка також відсудила в адвоката більше 260 тис. грн матеріальної шкоди і ще 10 тис. моральної компенсації.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що ще у 2013 році адвокат обіцяв придбати для мешканки Львова автомобіль марки Toyota. Проте після отримання від жінки понад 10 тис. доларів він жодних дій щодо автомобіля не вчинив, а грошові кошти не повернув», – йдеться у повідомленні прокуратури.

За шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому, Шевченківський райсуд Львова 21 грудня засудив адвоката до трьох років ув'язнення.

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