Львівського адвоката засудили до трьох років ув'язнення за крадіжку $10 тис. у клієнтки

Львівський суд засудив до трьох років позбавлення волі адвоката, який відмовився повертати клієнтці 10 тис. доларів, взятих на купівлю їй автомобіля. Як повідомила 22 грудня прес-служба львівської прокуратури, жінка також відсудила в адвоката більше 260 тис. грн матеріальної шкоди і ще 10 тис. моральної компенсації.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що ще у 2013 році адвокат обіцяв придбати для мешканки Львова автомобіль марки Toyota. Проте після отримання від жінки понад 10 тис. доларів він жодних дій щодо автомобіля не вчинив, а грошові кошти не повернув», – йдеться у повідомленні прокуратури.

За шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому, Шевченківський райсуд Львова 21 грудня засудив адвоката до трьох років ув'язнення.