Львівського активіста ОУН оштрафували за кидання яєць у радянський меморіал

СуспільствоНазарій Тузяк, 18 травня5310

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Львівського активіста ОУН оштрафували за кидання яєць у радянський меморіал
фото Дивись.інфо
Під час урочистостей на 9 травня Антон Петрівський кинув два яйця у зображення серпа з молотом

Відомого львівського активіста «Добровольчого руху ОУН» Антона Петрівського оштрафували на 68 грн за кидання яєць на меморіальну зірку із зображенням серпа з молотом та плювок в обличчя координаторці «Українського вибору» Інні Іваночко.

Обидва інциденти сталися на 9 травня на Пагорбі слави у Львові. Спершу близько 10:15 під час покладання квітів Антон Петрівський кинув два курячих яйця у пам'ятний знак у формі зірки, а згодом під час урочистостей близько 12:40 плюнув в обличчя Інні Іваночко. Після цього правоохоронці доставили Петрівського до відділку і склали на 35-річного активіста адмінпротокол за дрібне хуліганство.

В оприлюдненому 14 травня рішенні Личаківського райсуду Львова вказано, що під час розгляду справи Антон Петрівський повністю підтвердив обставини злочину і пояснив, що в такий спосіб просто «висловив свої погляди щодо пам`ятних знаків радянського режиму та осіб, які їх підтримують».

Після плювка в Інну Іваночко поліція одразу ж затримала Антона Петрівського

Суддя Володимир Мармаш не виявив у цій справі ніяких обставин, що могли б пом'якшити чи обтяжити вину, тому присудив Петрівському штраф у 68 грн (максимальний при цій статті – 119 грн). Окрім цього оштрафований активіст має відшкодувати 384 грн судових витрат. Водночас він ще може подати апеляцію на це рішення суду.

Антон Петрівський є офіційним помічником депутата Львівської міськради від Української галицької партії Тараса Чолія. Раніше він брав доволі активну участь в блокуваннях концертів артистів, які виступали на території Росії, спробі знести пам’ятник радянському письменнику Степану Тудору (який пізніше демонтувала райадміністрація) та пошкодженні радянського Монумента Слави на вул. Стрийській.

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