72-річний письменник Юрій Винничук відреагував на скандал із домаганнями

Виконавча рада PEN Ukraine виключила з організації 72-річного письменника Юрія Винничука після його публікації «Була колись розпусна епоха» на сайті «Збруч». У колонці письменник відреагував на скандали із домаганнями й зазначив, що колись харасмент був «буденною справою» і що ніхто не вважав зґвалтуванням переспати з п'яною непритомною дівчиною. PEN Ukraine вважає, що такі висловлювання шкодять репутації організації та суперечать її цінностям.

«Український ПЕН не толерує проявів гендерно зумовленого насильства і дотримується принципів, висловлених у Women’s manifesto Міжнародного ПЕН, зокрема у його першому пункті "Non-violence" ("...покласти край насильству проти жінок у всіх його формах, зокрема юридичних, фізичних, сексуальних, психологічних, вербальних та цифрових…"). Засадничі поняття поваги до людини та її гідності саме зараз піддаються випробуванням, і сьогодні особливо важливо їх захищати», – розповіли у PEN Ukraine.

Зазначимо, що PEN Ukraine – це частина міжнародної мережі організацій PEN, які об'єднують професійних письменників, редакторів і перекладачів. Організація має на меті захищати свободу слова та права авторів, сприяти розвитку літератури та міжнародному культурному співробітництву. Наразі PEN Ukraine видалив із свого сайту сторінку про Юрія Винничука.

Колонку «Була колись розпусна епоха» Юрій Винничук опублікував на сайті «Збруч» після того, як львівська журналістка Катерина Родак першою опублікувала свідчення про домагання професора факультету журналістики Йосипа Лося. У публікації йдеться, що тепер настали часи, коли залицяння можуть сприйняти як злочин, а слово «дорогенька» викликає обурення у «журналісточок». Винничук також пише про Йосипа Лося, який «проробляв це з багатьма іншими студентками» тому, що завжди знаходилася та, яка погоджувалася. За словами письменника, йому було б неприємно, якби його «спробувала погладити якась цьоця», але за його юності це «усе це було буденною справою».

«В порядку речей була ще одна сторона сексуального надуживання: переспати з п'яною, практично непритомною дівчиною. Ніхто це тоді не вважав зґвалтуванням. Якби дівчина написала заяву в міліцію, з неї б лише посміялися. Зараз навіть через десять-двадцять років після події можна заявити про ґвалт і добитися покарання. І навіть при відсутності доказів. Є лише її слово проти його слова», – написав Юрій Винничук.

Коли публікація викликала резонанс, то Юрій Винничук повідомив, що написавши колонку, хотів висловити підтримку журналістці Катерині Родак. Всі звинувачення у його бік він назвав «цькуванням». Зазначимо, що Катерина Родак цитувала колонку Юрія Винничука під час своєї промови на засіданні комісії етики Львівського університету 3 березня, яка рекомендувала звільнити Йосипа Лося.

«Якщо ви не вірите жінкам, то послухайте, що про професора Лося кажуть інші чоловіки, наприклад, відомий львівський письменник і журналіст Юрій Винничук: "Лосип Йось, як ми його називали, проробляв це з багатьма іншими студентками. Часом невдало, як у цьому випадку, а часом цілком вдало. Заохочений, очевидно, першим вдалим експериментом зі студенткою, він уже надалі просто робив це автоматично: вдасться, то вдасться, а не вдасться, то буде інша. Й інша завше знаходилася. Ось у чому суть. Якщо навіть на десять дівчат лише одна погодиться стати коханкою, то цього цілком достатньо, щоб рухатися й надалі у цьому напрямку», – йдеться у виступі Катерини Родак.

Нагадаємо, що коли 2012 року Юрія Винничука звинуватили у порнографії, то PEN Ukraine виступив із заявою на його захист. Тоді народний депутат Леонід Грач закликав Генпрокуратуру перевірити діяльність Винничука. Зокрема, він обурювався виступом письменника на «Ночі еротичної поезії» у Києві. Після цього до помешкання Юрія Винничука прийшли міліціонери й вимагали письмово пояснити його твори.