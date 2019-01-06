Львівського слідчого оштрафували на 25,5 тис. грн за хабар

Володимира Хомина затримали на хабарі 14 вересня 2018 року

Галицький районний суд оштрафував на 25,5 тис. грн львівського слідчого Володимира Хомина за отримання хабара. Хомину також заборонили займати посади у поліції.

Як повідомляв ZAXID.NET, Хомина затримали на хабарі 500 доларів (за тодішнім курсом – 14 тис. грн) 14 вересня 2018 року. Згідно із матеріалами справи, гроші він вимагав за сприяння у непритягнення до кримінальної відповідальності винуватця ДТП.

Зокрема, Хомин пообіцяв винуватцю ДТП посприяти у скеруванні до суду протоколів про ДТП після закінчення строків накладення адміністративного стягнення. Таким чином водій мав уникнути відповідальності за ДТП. У судовому вироку вказується, що ДТП трапилась 30 серпня у Львові, однак обставини аварії не називають.

Володимир Хомин зустрівся з винуватцем ДТП 14 вересня у сквері біля міського управління поліції (вул. Бандери,1), де отримав 500 доларів хабара. Працівники СБУ затримали його через кілька годин уже у робочому кабінеті.

26 листопада Хомин уклав із прокурором Іваном Матківським угоду про визнання винуватості. Сторони домовились про покарання Хомину у вигляді 25,5 тис. грн штрафу та заборони йому займати посади в органах Нацполіції. Під час судового засідання 27 грудня суддя Ірина Волоско затвердила цю угоду, зобов’язавши також Хомина сплатити 8,6 тис. грн за проведення експертиз.