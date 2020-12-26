Проведені по справі експертизи показали, що водій мав можливість уникнути наїзду

Залізничний райсуд Львова засудив на три роки таксиста, який вночі збив на смерть 24-річну львів'янку. Дівчина у темну пору доби переходила дорогу в невстановленому місці, однак слідчий експеримент показав, що таксист міг вчасно помітити постраждалу і загальмувати. Суд додатково зобов'язав водія виплатити батькові загиблої 250 тисяч гривень як моральну компенсацію.

Наїзд на 24-річну дівчину стався 16 жовтня 2019 року. Близько 22:25 того дня дівчина вийшла з тролейбуса, оглянулася по сторонах і почала переходити дорогу. Пройшовши дві смуги, вона зупинилася посередині проїжджої частини, ймовірно, побачивши таксі. Втім, водій почав гальмувати надто пізно і наїхав на 24-річну львів'янку.

Свідків цієї ДТП не було, однак на розташованому поруч магазині працювала камера спостереження, яка зафіксувала момент аварії. Грунтуючись на записі з камер та слідчому експерименті, батько загиблої заявив, що водій перевищив швидкість і мав можливість вчасно помітити дівчину. Оскільки цього не сталося, батько припускає, що таксист під час руху користувався телефоном.

Сам 57-річний водій під час судового засідання заявив, що рухався зі швидкістю 50 км/год, але дівчину, яка зупинилася посеред дороги, зауважив надто пізно. Він почав гальмувати, але наїзду уникнути не вдалося. Чоловік заперечив свою вину у цій ДТП, заявивши, що дівчина перебігала дорогу у невстановленому місці, а потім різко зупинилася.

Зважаючи на результати проведених по справі експертиз, які засвідчили, що автомобіль був справним і міг вчасно зупинитися, суддя Залізничного райсуду Львова Богдана Гедз визнала водія винним. 57-річному таксисту присудивши три роки ув'язнення із трирічним позбавленням права керувати авто. Його також зобов'язали виплатити батькові загиблої 250 тисяч гривень моральної компенсації. Це рішення ще не набрало закинної сили, оскільки таксист ще має право до середини січня подати апеляцію.