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ДТП трапилась 20 серпня 2020 року на дорозі Броди-Берестечко

Настоятель церкви Святої великомучениці Параскеви у селі Берлин Бродівського району отримав три роки позбавлення волі за вчинення смертельної ДТП. 29-річний священик Василь Фітьо сів за кермо у сильному алкогольному сп’янінні, перевищив швидкість і втратив контроль над автомобілем. Таким чином машина священика перекинулась, через що загинув один пасажир, а ще двоє отримали важкі травми. Вирок Василю Фітю оголосив Бродівський районний суд 15 грудня.

ДТП трапилася 22 серпня близько 19:30 на дорозі Броди-Берестечко біля села Шнирів. Настоятель церкви Василь Фітьо їхав за кермом свого автомобіля Hyundai Santa Fe у нетверезому стані. На одному з поворотів він не впорався із керуванням через що автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП загинув 46-річний пасажир автомобіля, ще двоє неповнолітніх дівчат отримали травми і були госпіталізовані.

У подальшому експертиза показала, що у крові священика на момент скоєння ДТП було 3,32 проміле алкоголю, що у 16 разів перевищувало норму (0,2 проміле).

Під час судового засідання у Бродах 15 грудня Василь Фітьо визнав свою провину у скоєнні смертельної ДТП. Він розповів, що того дня разом з двома односельчанами купався в озері та пив горілку. Потім до чоловіків підійшли дві знайомі дівчини і попросили підвезти їх додому. Василь Фітьо погодився. За словами священика, він на швидкості 120 км/год їхав з села Берлин до села Клекотів і на повороті намагався знизити швидкість, але втратив керування і Hyundai Santa Fe перекинувся.

Як випливає з вироку, під час судового засідання Василь Фітьо заявив, що «розуміє свій обов`язок про відшкодування збитків потерпілим, має намір відшкодувати збитки усім потерпілим коли вони цього попросять та просив врахувати, що одній із потерпілих перед останнім судовим засіданням відшкодував збитки».

Сестра загиблого у ДТП односельчанина священика під час судового засідання заявила, що їй ще не відшкодували жодних збитків через смерть брата. Водночас вона попросила не карати священика, бо вважає, що «Бог йому суддя».

Натомість одна з постраждалих у ДТП неповнолітніх дівчат заявила у суді, що Василь Фітьо відшкодував усі збитки, а її адвокат заявив про примирення дівчини зі священиком. Її подруга, що також отримала травми у ДТП, сказала, що їй нічого не відшкодовано. Втім, обидві дівчини попросили суд не карати священика.

Попри прохання постраждалих у ДТП не карати священника та його каяття, суддя Бродівського райсуду Ольга Бородійчук визнала його винним за ч.2. ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть і тяжкі тілесні ушкодження). Обтяжуючою обставиною суд назвав стан алкогольного сп’яніння у водія. Таким чином Василю Фітю призначили три роки позбавлення волі і забрали водійські права на рік.

Василь Фітьо ще може подати апеляцію на цей вирок суду упродовж 30 днів.