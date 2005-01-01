Львівського водія зобов'язали відшкодувати ₴1 млн за смертельний наїзд на пішохідку

Рухаючись зі швидкістю до 50 км/год водій раптово виїхав на протилежний край дороги, збивши 58-річну жінку

Залізничний райсуд Львова посадив на п'ять років водія, який у січні 2016 року внаслідок втрати контролю над авто збив на смерть 58-річну жінку. Водія зобов'язали також відшкодувати по 500 тис. грн сину та чоловіку загиблої пішохідки.

Сама ДТП сталася ще у січні 2016 року на вул. Городоцькій. Тоді, повідомляючи про цей інцидент, в управлінні надзвичайних ситуацій Львівської міськради повідомляли, що водій втратив свідомість, через що спершу виїхав на смугу зустрічного руху, а невдовзі з'їхав на тротуар на протилежному боці дороги, де якраз йшла 58-річна львів'янка. Внаслідок отриманих травм жінка померла на місці аварії.

Під час судового засідання водій не визнав свою вину у цій ДТП і також заявив, що аварія сталася, оскільки він втратив свідомість. За його словами, подібні випадки раптової втрати свідомості з ними бували й раніше, оскільки він займається боротьбою.

Однак суддя Залізничного райсуду Львова Андрій Ліуш відкинув цю версію, зазначивши, що заява про втрату свідомості спростовується відеозаписом ДТП.

«Суд відхиляє покази обвинуваченого та двох свідків, які є його батьками і не можуть бути безсторонніми, щодо обставин неодноразової втрати свідомості, оскільки такі свідчення не підтверджені належними та об'єктивними доказами. Про неодноразові втрати свідомості не свідчать жодні медичні документи та обстеження, які проводились щодо обвинуваченого до моменту ДТП. Це також спростовується переглянутим у судовому засіданні відеозаписом, з якого чітко вбачається, що у автомобіля Volkswagen Golf в момент виїзду на тротуар засвітились задні гальмівні ліхтарі, що свідчить про те, що водій автомобіля у той час гальмував, хоча згідно показів він втратив свідомість та прийшов до тями лише після повної зупинки автомобіля», – йдеться у вироку Залізничного райсуду Львова.

Момент смертельної ДТП потрапив на відеореєстратор іншого водія

Там також вказано, що сам обвинувачений не зміг пояснити під час судового засідання, чому автомобіль гальмував перед зіткненням.

Враховуючи це, а також розбіжності у показах самого обвинуваченого, суддя ухвалив жорстке рішення, засудивши чоловіка до п'яти років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати автомобілями.

Також суддя повністю задовольнив вимоги сім'ї загиблої щодо моральної компенсації, зобов'язавши винуватця ДТП виплатити 1 млн грн (по 500 тис. грн сину та чоловіку). У вироку суду вказано, що батьки засудженого водія ще раніше давали сім'ї загиблої жінки 1 тис. доларів на похорон, а також намагалися домовитися про відшкодування компенсації, однак чоловік загиблої заявляв, що розмір шкоди становить 50 тис. доларів

Додамо, що цей вирок ще не набув чинності і водій ще має час, щоб подати на нього апеляцію. Втім, до набуття чинності вироком винуватця ДТП триматимуть під цілодобовим домашнім арештом.