Крадіжка планшетів відбулася під час розвантаження гуманітарної допомоги для військових

У Львові судитимуть 47-річного волонтера, який під час розвантаження гуманітарної допомоги для Збройних сил України викрав сім планшетів, вартістю 100 тис. грн.

«За даними слідства, протягом березня-квітня обвинувачений допомагав розвантажувати та завантажувати гуманітарну допомогу на одному із складських приміщень Львова, звідки викрав сім планшетів, отриманих для передачі ЗСУ. Загальна вартість викраденого становить понад 100 000 грн», – повідомили у понеділок, 27 червня, в прокуратурі Львівщини.

Планшети мали бути передані як гуманітарна допомога для українських військових

Під час обшуків у фігуранта знайшли викрадену техніку, її вилучили. 47-річного львів’янина звинуватили у вчиненні крадіжки (ч. 4 ст. 185 ККУ). Йому загрожує від п'яти до восьми років тюрми.

У прокуратурі Львівщини ZAXID.NET розповіли, що обвинувачений свою вину у вчиненні крадіжки визнав. На сьогодні справу вже скерували до суду.