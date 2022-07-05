Залізничний районний суд Львова визнав винним у вчиненні крадіжки планшетів, які були призначені для ЗСУ, волонтера Богдана Бутинця. Йому призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання, встановивши два роки іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду, протягом березня – квітня Богдан Бутинець волонтерив на одному зі складів у Львові та допомагав розвантажувати та завантажувати гуманітарну допомогу для ЗСУ. Перед тим, як чоловік завершив волонтерську діяльність, він вкрав сім планшетів Samsung на загальну суму 101,7 тис. грн.

У суді Богдан Бутинець визнав свою провину та заявив, що відшкодував матеріальну шкоду. При визначенні міри покарання суд врахував те, що чоловік відшкодував завдану шкоду, є раніше не судимим, має на утриманні маму похилого віку.

Дослідивши матеріали справи, суддя Наталія Палюх визнала Богдана Бутинця винним у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану та призначила п’ять років тюрми. Однак суддя звільнила його від відбування покарання, встановивши два роки іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.