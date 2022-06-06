28-річного учасника схеми затримали під час продажу великої партії гуманітарних бронежилетів

Правоохоронці викрили на Львівщині схему незаконного продажу військового спорядження, яке завезли як гуманітарну допомогу. Організатори схеми завезли бронежилети на суму 5 млн грн нібито для потреб армії, а згодом продавали їх для власного збагачення.

За даними СБУ, поліції Львівщини та військової прокуратури Західного регіону, учасники схеми вводили в оману посадовців ЗСУ, аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон. Отримавши гарантійні листи від військової частини, фігуранти завезли бронежилетів на більше як 5 млн грн. Далі військове спорядження, яке призначалось для ЗСУ, продавали через інтернет-магазин за ціною 10 тис. грн за один бронежилет. При цьому безкоштовно українські захисники отримали лише кілька одиниць амуніції.

«Правоохоронці затримали одного з учасників схеми «на гарячому» під час збуту чергової партії військового спорядження на понад 500 тис. грн. Під час санкціонованих слідчих дій було виявлено документацію, яка повністю підтверджує вказану протиправну діяльність», – повідомили в СБУ Львівщини у понеділок, 6 червня.

Під час обшуків вилучили велику партію військового спорядження та документи

Затриманим є 28-річний мешканець Львівщини. Під час обшуків у нього також вилучили плитоноски, бронежилети, інше військове спорядження.

Фігуранту повідомили про підозру за незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч.3 ст. 201-2 ККУ). Наразі правоохоронці встановлюють співучасників схеми, зокрема, серед командування та військових осіб однієї з військових частин Львівщини.

Вилучену партію захисної амуніції передадуть на потреби армії.

Нагадаємо, на початку травня СБУ викрила схему незаконного продажу військової амуніції, до якої причетний екс-чиновник Львівської ОДА Роман Матис.