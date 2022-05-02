Шахрай самостійно виготовив пробну партію зі 150 підроблених бронеплит

Поліція на Львівщині викрила шахрая, який продавав волонтерам неякісні пластини для бронежилетів. Загалом він домовився про постачання 600 бронеплит-підробок, виготовив 150 з них та отримав за них гроші.

Як повідомила Нацполіція, у березні 20-річний мешканець Золочівського району отримав із закордону на потреби військових пластини відповідного стандарту для бронежилетів необхідного класу захисту. Замість того, аби передати ці пластини волонтерській організації, він їх продав за 60 тис грн.

Надалі чоловік домовився про постачання цій організації ще 600 металевих пластин для бронежилетів вартістю 110 тисяч гривень. Зважаючи на дефіцит на ринку металевих пластин, шахрай самостійно виготовив пробну партію зі 150 підроблених бронеплит, які продав волонтерам. За інформацією Львівської обласної прокуратури, загалом чоловік отримав 140 тис. грн.

«Волонтери при перевірці якості отриманих пластин з’ясували, що вони не витримували пострілу кулі автоматичної зброї калібрів 5,45 і 7,62 мм та фактично не відповідали вимогам нормативів відповідного класу захисту. Відповідно до висновків експертного дослідження, бронепластини були виготовлені зі звичайного металу товщиною 8 мм, який прострілюється з автоматичної зброї і не гарантує безпеки при використанні», – йдеться в повідомленні поліції.

Чоловікові повідомили підозру у шахрайстві, йому загрожує до трьох років ув’язнення. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.