Новий керівник ЛКП «Центр розвитку туризму» Тарас Нижник

Львівське комунальне підприємство «Центр розвитку туризму» очолив Тарас Нижник, який досі працював комерційним директором мережі магазинів-кав’ярень «Каферинок». Про це повідомили у Львівській міськраді.



Керівниця управління туризму Львова, в підпорядкуванні якого є «Центр розвитку туризму», Христина Лебедь назвала призначення Тараса Нижника важливим підсиленням для туристичної сфери Львова.

«Його досвід у бізнес-розвитку, продажах та створенні стратегій допоможе вибудовувати туризм не лише як окрему сферу, а як цілісну екосистему, що працює ефективно та масштабно. Впевнена, що попереду багато цікавих викликів і можливостей для розвитку», – казала Христина Лебедь.

За її словами, перед командою центру стоїть чітке завдання – не просто підтримувати вже існуючі ініціативи, а трансформувати їх у ще сильніші продукти для внутрішнього та міжнародного ринків.

«Це особливо важливо в умовах повномасштабної війни, адже туризм сьогодні – це не лише про подорожі, а й про збереження історії, культури та посилення голосу Львова у світі», – зазначила Христина Лебедь.

Як зазначили у ЛМР, Тарас Нижник має понад 10 років досвіду у сфері CRM (управління відносинами з клієнтами), бізнес-розвитку та продажів. Досяг значних результатів у продуктовому менеджменті, керуючи процесами від концепції до продажу. Останнє місце праці – комерційний директор «Каферинок».

Також Тарас Нижник є півзасновником бігового проєкту «Чумаки», спрямованого на популяризацію бігу та України на світовій арені; брав участь у бігових подіях та колабораціях з брендами спортивного та повсякденного одягу (зокрема, m0d44).

Раніше ЛКП «Центр розвитку туризму» очолювала Віра Косменко.