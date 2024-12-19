Нова структура міської ради запрацює з 1 січня 2025 року

Депутати Львівської міської ради на засіданні у четвер, 19 грудня, погодили зміну структури ЛМР. Ухвала передбачає створення офісів на заміну низки управлінь і перейменування департаменту освіти.

Як повідомила директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич, департамент розвитку на перейменували на департамент освіти і культури, а управління освіти департаменту розвитку в управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури. Управління адміністрування та розвитку громад перейменували в офіс агломерації та розвитку громад, управління спорту та молодіжної політики стане офісом спорту.

Крім цього, в ЛМР створять нові юридичні особи:

управління інвестицій та проєктів департаменту економічного розвитку;

офіс молодіжної столиці Європи;

офіс охорони культурної спадщини.

Нова структура міської ради запрацює з 1 січня 2025 року.