Львівську аптеку обклеїли будівельною плівкою. Фото дня

У львівській аптеці «Копійка» на вул. Володимира Великого, 105а від покупців на час карантину відгородилися за допомогою будівельної плівки. Єдиним місцем контакту з клієнтами залишається невелике віконечко на касі. Аптеки є одними з небагатох закладів, які продовжують працювати у Львові в умовах карантину. Втім, мерія закликає львів'ян не виходити з дому без нагальної потреби, а в чергах до магазинів зберігати дистанцію у три метри. У місті поки не зафіксували хворих на Covid-19, однак в інфекційній лікарні з підозрою на коронавірус наразі перебувають 14 осіб.

фото Івана Бондаря