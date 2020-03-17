Дистанцію між покупцями у Львові обмежили до трьох метрів

Львів'янам відвідувати торгівельні заклади лише у разі потреби і вдягати при цьому маски

Для протидії поширенню коронавірусу львівська мерія обмежила допустиму дистанцію між покупцями у чергах до магазинів, аптек, АЗС, банків та інших закладів, які продовжуватимуть працювати в умовах карантину. Власники цих закладів мають визначити максимальну кількість покупців, які одночасно можуть перебувати у торговельних залах (з розрахунку вісім людей на кожні 100 м2). Усі, хто стоятимуть в черзі до крамниці, мають дотримуватися дистанції у три метри.

Про нові обмеження стало відомо у вівторок, 17 березня, коли на сайті міськради опублікували додатковий протокол з правилами відвідування торговельних закладів в умовах карантину. Самі обмеження прийняли ще у понеділок, 16 березня.

«Відвідування продуктових магазинів, аптек, кол-центрів, центрів отримання он-лайн замовлень, АЗС, СТО, банків, поштових установ та магазинів ритуальних послуг повинно відбуватися виключно у разі нагальної потреби. За можливості рекомендуємо усім відвідувачам Закладів одягнути респіраторні маски. Клієнтам заборонено заходити до закладів, якщо у них вже перебуває максимально допустима кількість відвідувачів. У такому разі клієнти повинні зачекати біля входу на відстані три метри один від одного», – вказано у повідомленні мерії.

Львів'янам рекомендують не відвідувати торговельні заклади без нагальної потреби, а якщо все ж це необхідно, то заходити туди в масках і перед входом дезінфікувати руки антисептиком (кожен заклад зобов'яжуть встановити стійки з антисептиками для клієнтів).

Посилені умови карантину у Львові передбачають закриття майже всіх закладів і установ, крім продуктових магазинів, супермаркетів, аптек, зоомагазинів і ветлікарень, крамниць побутової хімії, спеціалізованих магазинів з дитячим харчуванням, банків, поштових установ, АЗС, СТО, а також закладів сфери ритуальних послуг.

Окрім того, мешканцям міста наполегливо рекомендують утриматись від поїздок у громадському транспорті.

Нагадаємо, у Львові вже заборонені будь-які масові заходи (на 50 і більше людей) та не працюють заклади культури, більшість фітнес-центрів та кінотеатрів. Львівська ОДА 16 березня також прийняла рішення про обмеження пересування між містами в області.