Пандемія коронавірусу та війна не дозволяли добудувати колектор раніше

ЛМКП «Львівводоканал» проклало 94% нового каналізаційного колектора до Винників довжиною 12 км і діаметром 400 мм. Він з’єднає каналізаційну насосну станцію у громаді з очисними спорудами Львова, повідомляє пресслужба ЛМР.

Роботи розпочали ще в 2020 році, але через пандемію COVID-19 і повномасштабну війну вони гальмувались. Відновили прокладання колектора в повному обсязі у 2024 році. Завершити роботи повністю мають до середини грудня: потрібно прокласти ще близько 800 м трубопроводів, збудувати чотири каналізаційні колодязі та облаштувати дві каналізаційні камери.

Трубопровід з’єднує Винники з очисними спорудами Львова (фото ЛМР)

Загалом проєкт передбачає прокладання двох паралельних трубопроводів напірної каналізаційної мережі загальною довжиною 13,6 км.

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Проєкт реалізовується коштом «Львівводоканалу» та працівниками служби каналізаційного господарства без залучення підрядних організацій.