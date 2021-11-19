Львів'ян запрошують на передноворічні казки

24 грудня у Палаці залізничників о 12:00 відбудеться сімейна вистава «Лускунчик», а о 19:00 – «Вечори на хуторі біля Диканьки».

Обидва заходи будуть проведені відповідно до карантинних вимог, повідомили організатори Lutsyshyn Promo і Promotions.

Про дивовижні пригоди відважного Лускунчика, який рятує принцесу Марі та її брата Фріца, у царстві лихого Мишачого короля розповідатиме казкар марципанового королівства Дросельмаєр. Чарівну атмосферу створюватимуть феєричне відео, музика та інтерактивні ігри з глядачами. У головних ролях: Олексій Вертинський, Діана Фролова, Михайло Самарський, Владислав Дмитрук/Валентин Фоменко, Валентин Рудяк/Артем Сухина, Маргарита Вертій, Марія Кварцяна.

Квитки можна придбати за посиланням.

О 19:00 під час «Вечорів на хуторі біля Диканьки» на сцені виступатимуть неперевершені Руслана Писанка, Михайло Самарський та інші.

«Казкова ніч, сімейна ніч, дивовижна ніч на хуторі поблизу Диканьки! А якщо до цієї страви додати дещицю містичності? А якщо в цю ніч іще намішати трішки кохання та пристрасті? Тоді усім знайома новорічна історія набуде зовсім нових обрисів, зазвучить по новому і глядач полине у світ різдвяних пригод! Феєрія автентичної музики та колядок створять справжню гоголівську святкову атмосферу і подарують заряд позитиву на цілий рік! Приходьте, щоб отримати свою порцію різдвяного настрою! Буде захопливо», – запрошують організатори.

Квитки можна придбати за посиланням.