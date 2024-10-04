Львів'ян просять тимчасово не відвідувати міські парки
Через обробку від кліщів
З понеділка, 7 жовтня, у Львові розпочнуть осінню акарицидну обробку парків. Вона триватиме до 11 жовтня включно. Мешканців закликають не відвідувати парки і не вигулювати там домашніх улюбленців у цей період. Про це повідомили у Львівській міській раді.
Акарицидну обробку проводять, щоб перешкодити розмноженню кліщів у парках, лісопарках та зелених зонах Львівської міської територіальної громади. Цьогоріч обробка проводить в два етапи, перший був у травні, а другий розпочинають у жовтні Оброблятимуть зелені зони громади інсектоакарицидним засобом «Ципертрин». Обробці підлягатимуть ділянки біля дитячих майданчиків, доріжок, майданчиків для відпочинку тощо.
Графік проведення другого етапу акарицидних обробок:
7 жовтня
- Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»;
- Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького;
- парк «Архангела Михаїла» на вул. Стрийській;
- парк «Піскові озера»;
- парк «Горіховий Гай»;
- парк «Бондарівка».
8 жовтня
- Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Залізна Вода»;
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський»;
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Високий замок»;
- регіональний ландшафтний парк «Знесіння».
9 жовтня
- Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Лісопарк "Погулянка"»;
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Личаківський», меморіальний комплекс «Пагорб Слави»;
- зелена зона «Майорівка»;
- Вайнберг-парк;
10 жовтня
- Парк «Скнилівський»;
- парк «Левандівський»;
- парк ім. І. Виговського;
- парк «Озеро Левандівське»;
- ландшафтний заказник місцевого значення «Торфовище Білогорща»;
- парк «На вул. Роксоляни»;
- парк «Кольонія»;
- лісопарк «Білогорща»;
- лісовий заказник місцевого значення «Лісопарк "Рудно"».
11 жовтня
- Парк «700 - річчя Львова»;
- парк «На Валах»;
- сквер на вулиці М. Кривоноса;
- парк «Замарстинівський»;
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. І. Франка;
- геологічна пам’ятка природи місцевого значення парк «Кортумова гора»;
- парк «Під Голоском»;
- парк обмежений вул. Лінкольна – вул. Липинського;
- парк Святого Івана Павла ІІ Папи Римського;
- парк «Імені Богдана Хмельницького в смт Брюховичі».
У разі несприятливих погодних умов графік обробки можуть коригувати. Про зміни інформуватимуть додатково.