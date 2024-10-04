У разі несприятливих погодних умов графік обробки можуть коригувати

З понеділка, 7 жовтня, у Львові розпочнуть осінню акарицидну обробку парків. Вона триватиме до 11 жовтня включно. Мешканців закликають не відвідувати парки і не вигулювати там домашніх улюбленців у цей період. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Акарицидну обробку проводять, щоб перешкодити розмноженню кліщів у парках, лісопарках та зелених зонах Львівської міської територіальної громади. Цьогоріч обробка проводить в два етапи, перший був у травні, а другий розпочинають у жовтні Оброблятимуть зелені зони громади інсектоакарицидним засобом «Ципертрин». Обробці підлягатимуть ділянки біля дитячих майданчиків, доріжок, майданчиків для відпочинку тощо.

Графік проведення другого етапу акарицидних обробок:

7 жовтня

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»;

Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького;

парк «Архангела Михаїла» на вул. Стрийській;

парк «Піскові озера»;

парк «Горіховий Гай»;

парк «Бондарівка».

8 жовтня

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Залізна Вода»;

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський»;

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Високий замок»;

регіональний ландшафтний парк «Знесіння».

9 жовтня

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Лісопарк "Погулянка"»;

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Личаківський», меморіальний комплекс «Пагорб Слави»;

зелена зона «Майорівка»;

Вайнберг-парк;

10 жовтня

Парк «Скнилівський»;

парк «Левандівський»;

парк ім. І. Виговського;

парк «Озеро Левандівське»;

ландшафтний заказник місцевого значення «Торфовище Білогорща»;

парк «На вул. Роксоляни»;

парк «Кольонія»;

лісопарк «Білогорща»;

лісовий заказник місцевого значення «Лісопарк "Рудно"».

11 жовтня

Парк «700 - річчя Львова»;

парк «На Валах»;

сквер на вулиці М. Кривоноса;

парк «Замарстинівський»;

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. І. Франка;

геологічна пам’ятка природи місцевого значення парк «Кортумова гора»;

парк «Під Голоском»;

парк обмежений вул. Лінкольна – вул. Липинського;

парк Святого Івана Павла ІІ Папи Римського;

парк «Імені Богдана Хмельницького в смт Брюховичі».

У разі несприятливих погодних умов графік обробки можуть коригувати. Про зміни інформуватимуть додатково.