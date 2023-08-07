Німецький музикант Норберт Роденкірхен проведе майстер-класи для українських музикантів

Щорічний міжнародний фестиваль давньої музики у Львові у 2023 році пройде з 8 до 15 серпня. Цьогоріч він є ювілейним тавідбудеться під егідою проекту «Україна. Музи не мовчать», започаткованого Львівською національною філармонією імені Мирослава Скорика.

Це єдиний в Україні фестиваль, що в такому об’ємі й на такому рівні представляє давню музику різних європейських країн – вокальну та інструментальну, церковну і світську, оперну та ораторійну.

Заснований відомим музикантом Романом Стельмащуком та, після його передчасної смерті продовжений керівницею знаного вокального ансамблю «A cappella Leopolis» Людмилою Капустіною, цьогоріч фестиваль вкотре пройде за опіки Львівської національної філармонії. Всі його концерти будуть присвячені Роману Стельмащуку.

Впродовж 6 концертних днів буде представлено 5 програм з творів українського та європейського Середньовіччя, Ренесансу, бароко й раннього класицизму. На фестивалі давньої музики виступлять відомі українські виконавці, а також учасники з Польщі (клавесиніст Марек Топоровський), Німеччини (Норберт Роденкірхен) та Франції (Бенджамін Беґбі).

Підназвою фестивалю стане фраза «Пілігрими незвіданого шляху». Навіть попри воєнний стан в Україні, артистичне життя повинно тривати.

З 8 по 10 серпня відомий німецький музикант Норберт Роденкірхен проведе майстер-класи для українських флейтистів та сеанси імпровізації з львівськими музикантами в Експериментальній студії електроакустичної музики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Він також прочитає лекцію під назвою «Нові звуки в старовинній музиці / Старовинні звуки в новій музиці».

У рамках творчої лабораторії разом з Норбертом Роденкірхером львівський музикант-мультиінструменталіст Всеволод Садовий стане учасником освітніх лекцій-презентацій, що ознайомлять слухачів з питаннями сучасних виконавських технік у давній музиці, та архаїчних технік – у сучасній. У фокусі дослідження – природні паттерни ранньомузичних практик: інтерес до звукоутворення, інструментарію, музичної форми – як віддзеркалення культурної еволюції та розвитку свідомості.

Ювілейний ХХ Фестиваль складає шану тим митцям, що знаходяться в засвітах. Це й Роман Стельмащук, ідейний натхненник та засновник Фестивалю (1965–2015), і Олександр Козаренко – композитор, піаніст, музикознавець (1963–2023).

Повну програму фестивалю можна побачити тут.