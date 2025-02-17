Вечір музики від українського піаніста Alex Pian

23 лютого у Львівській національній філармонії ім. Мирослава Скорика відбудеться яскрава подія, присвячена музиці Людовіко Ейнауді, Яна Тірсена, Ганса Циммера та авторським композиціям українського піаніста Alex Pian. Атмосферу заходу наповнить теплом та затишком світло тисячі свічок. Подія розпочнеться о 19:00.

Alex Pian – піаніст і композитор, чия історія стала відомою у світових медіа після виконання музики під сиренами на львівському вокзалі. Його гру особисто відзначив Ганс Циммер, показавши відео з виступом під час свого концерту в Лондоні.

У програмі вечора:

твори Людовіко Ейнауді – відомого італійського композитора, чия музика, включаючи Una Mattina та Nuvole Bianche, стала саундтреком до багатьох кінострічок;

– відомого італійського композитора, чия музика, включаючи Una Mattina та Nuvole Bianche, стала саундтреком до багатьох кінострічок; мелодії Яна Тірсена – французького композитора, чия музика до фільму «Амелі» зачарувала мільйони слухачів;

– французького композитора, чия музика до фільму «Амелі» зачарувала мільйони слухачів; легендарний Time Ганса Циммера – одного з найвідоміших сучасних кінокомпозиторів;

– одного з найвідоміших сучасних кінокомпозиторів; авторські композиції Alex Pian, що поєднують кінематографічне звучання та глибоку емоційність.

«Цей вечір буде наповнений магічною атмосферою улюблених кінокомпозицій, авторської музики у виконанні піаніста Alex Pian. Також на гостей чекатимуть приємні компліменти – солодкий подарунок та ігристі напої», – запрошують на концерт організатори.

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23 лютого 2025 року / 19:00

Львівська національна філармонія ім. Мирослава Скорика

Квитки доступні у касі філармонії та онлайн за посиланням.