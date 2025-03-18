У Гарнізонному храмі Львова 4 квітня о 20:00 відбудеться вечір пам'яті, на якому вшанують загиблих. Співаки виконають 12 пісень: 11 присвячені окремим постатям, а фінальна композиція пролунає в пам’ять про всіх, кого вбила Росія. Подія відбудеться у межах відкриття року Молодіжної столиці Європи 2025.

Під час вечора пам'яті виступлять такі виконавці: Міша Правильний, Женя Галич (О.Torvald), Марина Круть, Павло Гоц і Ярослав Яровенко (NAZVA), Саша Буль, renie cares, Юля Юріна, YARMAK, Вʼячеслав Дрофа (OTOY), Катерина Павленко (Go_A), Михайло Лундін (Брати Гадюкіни).

«Українці живуть у потребі ритуалу пам’яті. А пам'ятання – це завжди активна дія, тому важливо проводити такі заходи та чим гучніше звучати за нашу молодь, наших захисників та захисниць», – сказала Марина Круть.

Серед тих, кого вшанують на вечорі пам'яті, програмна менеджерка мережі ТВОРИ! та ініціативи «Львів – Молодіжна столиця Європи 2025» Ярина Базилевич, яка загинула внаслідок ракетного удару по Львову 4 вересня 2024 року.

Організатори події зазначили, що оскільки кількість місць у Гарнізонному храмі обмежена, то всіх охочих запрошують долучитися до перегляду прямої трансляції у спеціальних просторах спільної пам’яті Львова. Йдеться про заклади «Республіка Саду» (вул. Володимира Винниченка, 20А) та «Плав» (вул. Валова, 21), які належали військовому Дмитру Пащуку «Гармашу». Він загинув на Херсонщині 12 березня 2023 року. Крім цього, всі охочі зможуть переглянути онлайн-трансляції з вечора пам'яті на YouTube.

Додамо, що відкриття Молодіжної столиці Європи триватиме з 3 до 5 квітня. Участь у події безплатна, але потрібно зареєструватися за посиланням. Подію організовує мережа ТВОРИ! за підтримки Львівської міської ради та міжнародних партнерів і KredoBank.

Організатори нагадують, що всі охочі можуть долучитися до благодійної ініціативи на підтримку молоді та підтримати фонд пам’яті родини Базилевичів. Його заснували спільно з Українським католицьким університетом.