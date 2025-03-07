Вхід на події відкриття безкоштовний за умови реєстрації

Львів з 3 по 5 квітня відкриватиме рік Молодіжної столиці Європи. Програма складається з офіційної церемонії, вечора пам'яті та масштабної події для молоді на !FESTrepublic. Крім цього, події відбуватимуться на різних локаціях міста. Зазначимо, що статус Молодіжної Європи Львів виборов у конкуренції з десятками європейських міст і став першим українським містом, яке отримало такий титул.

В офіційні церемонії 3 квітня візьмуть участь представники європейських і українських молодіжних організацій, активісти та представники органів місцевого самоврядування. Наступного дня, 4 квітня, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла пройде вечір пам’яті, щоб вшанувати молодь, яка загинула у боротьбі за Україну. Захід також транслюватимуть на площі Ринок.

На !FESTrepublic, 5 квітня, відбудеться відкриття молодіжної столиці Європи. Організатори підготували мотиваційні виступи, стендап, розіграші, нетворкінг та концерт. Подія безкоштовна для всіх охочих, але потрібно зареєструватися за посиланням.

«У ці непрості часи може виникнути запитання: "Навіщо проводити церемонію відкриття?". Відповідь проста – аби дарувати надію. Її легко втратити, але саме вона допомагає нам залишатися сильними. Церемонія відкриття – це про підтримку, довіру, пам’ять і єдність. Попри всі виклики, ми маємо один одного, маємо Україну, і разом ми сильніші. Запрошуємо всіх долучитися, відчути справжній зв’язок із людьми, насолодитися якісною українською музикою, вшанувати пам’ять полеглих героїв і підтримати військо – під час події ми організуємо благодійний збір», – сказала керівниця програмного департаменту Мережі ТВОРИ! й «Львів – Молодіжна столиця Європи 2025» Марія Бовсуновська.

Крім основної програми, у Львові на різних локаціях відбуватимуться майстеркласи, квести, дискусії, змагання та екскурсії. Інформацію про програму можна знайти на офіційному сайті, а за актуальними новинами організатори закликають стежити у соцмережах Молодіжної столиці Європи 2025.

Нагадаємо, що 2018 року Львів отримав статус Молодіжної столиці України й почав розвивати молодіжну інфраструктуру: молодіжні центри, створили мережу ТВОРИ!, провели всеукраїнські фестивалі та конференції. У 2022 році, з четвертої спроби, Львів переміг у європейському конкурсі й отримав титул Молодіжної столиці Європи, який дозволяє розширити партнерства та збільшити участь молоді у розвитку міського життя.

Додамо, що організаторами відкриття є мережа ТВОРИ! Львівської міської ради за підтримки ЮНІСЕФ, Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) через державний банк розвитку KfW, проєкту «EU4Youth IV: залучення та розширення можливостей молоді» та за фінансової підтримки KredoBank.