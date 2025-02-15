На честь титулу молодіжної столиці Європи у суботу, 15 лютого, перед львівською Ратушею встановили інсталяцію. Вона є символом шляху, що не завжди простий, але завжди вартий руху вперед. Бетонна основа в бруталістичному стилі уособлює виклики, з якими стикається Україна сьогодні, але крізь камінь та бетон проривається головний меседж молодіжної столиці Європи – «Not easy, but move». Металева рамка – портал у майбутнє, у новий рік, нові можливості та сміливі зміни для тих, хто творить історію. Також перед Львівською міськрадою підняли прапор ЄС. Зробили це десятикласниця Юстина Дугіна та восьмикласник Гордій Кузьмінський, які є переможцями всеукраїнських й міжнародних молодіжних олімпіад, волонтерами та соціально активною молоддю. Протягом цього року у Львові встановлять кілька різних знаків на честь молодіжної столиці, які будуть мігрувати по місту. Зараз на площі Ринок охочі мають змогу підійти, зробити фото, довідатися більше про програму і, що найважливіше, долучитися.

Фото: Романа Балука