Скульптуру вперше в історії можна побачити зблизька

У понеділок 15 січня 2024 року о 17:00 у Музеї Івана Георгія Пінзеля відбудеться презентація відреставрованої скульптури Скорботного Христа, що прикрашала лантерну купола пізньоренесансної каплиці Боїмів (із 1969 року музейного підрозділу Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького).

Близько чотирьох століть вапнякова скульптура, вагою 280 кг, на висоті 26 м, піддавалася руйнівному впливу часу. Над реставрацією Христа працював колектив із 20 реставраторів, яким вдалося зберегти цілісність скульптурної композиції. Рятувальні, відновлювальні та консерваційні заходи стали можливі завдяки співпраці Національного інституту Polonika, Львівської галереї мистецтв та реставраторів Львова.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року У Варшаві (галерея Okno na kulture) за участі Міністерства культури та фонду Полоніка проходила виставка «Те, чого не видно. За лаштунками консерваційних робіт скульптури Скорботного Ісуса Христа з каплиці Боїмів у Львові». Окрім самої фігури можна було побачити архівні фотографії, документацію та презентацію сучасних технологій, як 3D-сканування та відео, яке демонструє не лише лазерне очищення, а й шлях скульптури з висоти майже 30 м до рівня підлоги в консерваційній майстерні.

Скульптуру вперше в історії можна побачити зблизька, що зазвичай неможливо. Фігура Скорботного Христа увінчує купол каплиці Боїмів, однієї з найцінніших пам’яток міста, висота якої приблизно 30 м. Зазвичай скульптуру можна побачити лише здалеку. Тим можна пояснити неправильні пропорції, зумовлені тим, що скульптура була створена для огляду здалеку, знизу.

Нагадаємо також, що Скорботного Христа вперше за 400 років зняли з купола каплиці у 2021 році для реставрації. Згодом, через повномасштабне вторгнення Росії, увесь скульптурний декор каплиці був захищений та зараз він є недоступним для глядачів. (проте оглянути інтер’єр можна). Пізньоренесансна каплиця Боїмів, одна із найцінніших пам’яток Львова, була збудована у 1609-1611 рр. на замовлення Єжи Боїма, угорського торговця сукном зі Львова, міського радника та секретаря короля Стефана Баторія. З 1969 року каплиця є філією Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького.

Після перемоги скульптура повернеться на своє місце на куполі каплиці.