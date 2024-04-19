Софія Яблонська – письменниця, журналістка, мандрівниця, фотографка

Інститут стратегії культури та Туристичний офіс Львова організували проект «Вулиці Імен», щоб розповісти містянам про постаті, чиїми іменами останні роки називали міські вулиці. На наступні вихідні, 27-28 квітня, відбудуться екскурсії та лекції, присвячені цим діячам.

Організатори зазначають, що у центрі уваги їхнього проекту – люди культури, які творили обличчя міста, впливали на культурні та суспільні процеси, змінювали свої середовища і країну.

«Це Софія Яблонська, яка сміливими мандрами вражала й захоплювала як своїх сучасників, так і нас нині. Мирослав Скорик, знаний композитор і музикознавець, та Маркіян Іващишин, співзасновник мистецького об’єднання “Дзиґа”, продюсер низки знакових для Львова проектів. Юрій Руф (Дадак) – поет, громадський діяч, доброволець, що боровся і загинув на полі бою навесні 2022-го. Цей проект є формою пам’ятання і способом пошанування наших співгромадян та їхнього внеску у те, яким є Львів, наше сьогодні та ми», – пояснюють організатори.

Лекційно-екскурсійні події організують до Дня міста Львова. 27 та 28 квітня заплановані пізнавальні прогулянки чотирма вулицями (по дві на день). Групу супроводжуватиме гід/гідеса, що допоможе зануритись в історичний контекст та роздивитися найцікавіші точки на маршруті, а також сучасники, товариші, колеги чи дослідники тих, на честь кого названа вулиця.

Субота, 27 квітня

Мирослав Скорик (реєстрація)

11:00-12:00 – екскурсія вулицею Мирослава Скорика, гідеса Ольга Вовкодавець. Початок екскурсії: площа біля Будинку профспілок (на проспекті Шевченка).

12:00 - 13:00 – лекція Остапа Мануляка, композитора, дослідника, куратора мистецьких проектів. Місце – площа Маланюка, біля пам’ятника Францу Ксаверу Моцарту.

Маркіян Іващишин (реєстрація)

16:00-17:00 – закапелок Маркіяна Іващишина, гідеса Олександра Гануляк. Старт екскурсії: площа Музейна (біля входу в Домініканський собор).

17:00-18:00 – лекція Влодка Кауфмана, художника, куратора, арт-директора галереї «Дзиґа», колеги Маркіяна Іващишина. Місце – закапелок Маркіяна Іващишина.

Неділя, 28 квітня

Софія Яблонська (реєстрація)

13:00-14:00 – екскурсія вулицею Софії Яблонської, гідеса Галина Вилійка. Місце зустрічі: роздоріжжя Замарстинівської і Гайдамацької, біля ринку.

14:00-15:00 – лекція Олени Галети, літературознавиці, дослідниці життя і творчості Софії Яблонської. Місце – площа біля входу на Zavod / завод РЕМА.

Юрій Руф (реєстрація)

16:00-17:00 – екскурсія вулицею Юрія Руфа, гід – історик Денис Булавін. Місце зустрічі й початок екскурсії: вулиця Юрія Руфа, 1 (орієнтири: головний вхід у Неонатологічний корпус, відділення патології недоношених новонароджених дітей або ж пам’ятник Мар’яну Панчишину).

17:00-18:00 – лекція Тараса Репицького, засновника ГО «Інститут суспільних ініціатив», депутата ЛМР, друга Юрія Руфа.