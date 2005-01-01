Львів’яни обирають кращих на щорічній премії BOOM AWARDS

Десять номінацій – десять особистостей, що змінюють нашу країну на краще! Журнал BOOM plus TV нагородив людей, яких знає та якими пишається наше місто. На щорічній церемонії BOOM AWARDS-2018 в готелі Citadel Inn не лише відзначали достойних людей, а й збирали кошти на благодійну допомогу.

Система вибору перших у номінаціях проста і прозора: користувачі голосують за претендентів на сайті журналу BOOM plus TV. Тож цьогорічних номінантів справді можна вважати тими, чиї заслуги високо цінує суспільство. Серед них: Оксана Линів, що отримала премію за «Промоцію культури», Галина Гузьо, як автор кращого «Соціально-мистецького проекту», Христина Погранична, яскравий представник «Молодої генерації», Соломія Вітвіцька «З Україною в серці» та Роксолана Шимчук – «Жінка берегиня». Удостоїлися нагороди Ігор Гулик – «Голос совісті» та Мирон Угрин – «Вартові здоров’я», легендарний композитор Мирослав Скорик, а також – гурт «Піккардійська терція» та НРЦ «Джерело».

І для організаторів , і для партнерів такий захід став можливістю подякувати небайдужим людям із сильною громадянською позицією.

«Я можу сказати, що нагородження BOOM Awards – це гордість нації, – говорить Емілія Худа, головна редакторка журналу BOOM plus TV. – Адже це надзвичайно достойні люди, які мотивують, надихають та творять нову Україну».

До нагородження діячів мистецтва, лідерів громадської думки, волонтерів, медиків та спортсменів долучилися компанії-партнери «Захід Ресурс», Dr.Green, «Порше Центр Льві», LEV development, PerfectDent, ShoCO, Johnnie Walker, «Прея».

Стильною окрасою свята став показ бренду Оksana Mukha & Катерина Ялова та інсталяція картин Олени Онуфрів.

Вечір нагородження мав ще одну почесну місію – в його рамках організували Благодійний аукціон з продажу оригінальних творів мистецтва. Завдяки учасникам BOOM AWARDS вдалося зібрати майже 400 тисяч гривень на лікування трирічного Володимира Чайківського, який після перенесеного вірусного енцефаліту потребує спеціального апарату, що зменшує судоми. Встановлення вагусного стимулятора абсолютно безкоштовно проведе канадський нейрохірург Джеймс Рутка, який вже не вперше проводить надскладні операції українським дітям. Більша половина суми на пристрій, який коштує 704 тисячі гривень, вже зібрана, завдяки добрим серцям тих, хто завжди відгукується на чужу біду!

Церемонія BOOM AWARDS від журналу BOOM plus TV вкотре довела: у нашому місті та в нашій країні є безліч людей, готових вкладати максимум часу і зусиль у розбудову кращого суспільства, у формування нових, важливих цінностей, у процеси, від яких залежить наше спільне майбутнє в нашій рідній країні.