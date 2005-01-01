Львів'яни утворили живий ланцюг у центрі міста

22 січня у Львові відзначили День соборності України і 100-річчя проголошення незалежності УНР та провели низку акцій у центрі міста.

Зокрема, на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку кількадесят людей об'єдналися в живий ланцюг, вшановуючи річницю соборності країни. Влаштували подію національні організації міста та студенти. Втім під час 20-хвилинної акції до ланцюга долучалися й перехожі львів'яни.

«Зараз це питання найбільш актуальне, тому що так складалося, що багато століть Україну дійсно намагалися розділити ‒ для того, щоб захопити, загарбати. Ми єдині. Сьогодні ми це показали, ми це не лише показуємо, але й доводимо постійно», ‒ каже Святослав Хоробрий, співорганізатор акції.

А ось увечері мешканці міста зібралися і розгорнули великий прапор та провели спільний молебень за соборну Україну. Так львів’яни демонструють, що Україна ‒ неподільна та єдина держава.