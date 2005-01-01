«Живий ланцюг» через Дніпро до 100-річчя незалежності України. Фото дня

ФотоПавло Паламарчук, сьогодні, 13:093470

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Учасники акції «Об‘єднай береги Дніпра «живим ланцюгом» Соборності» шикуються 22 січня на мості Патона у Києві. Цього дня кілька сотень людей прийшли на міст щоб відзначити 100-річчя проголошення незалежності УНР та 99-річницю Акту Злуки. Участь в акції взяли також реконструктори у формі військ УНР і відреставрований панцерник «Петлюра», який брав участь у боях з російськими більшовиками 1919 року. Під час акції люди пронесли мостом 30-метровий прапор України. Також активісти виконали гімн України та вшанували хвилиною мовчання загиблих на Майдані та в АТО.

фото Олександра Синиці, УНІАН

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