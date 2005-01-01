У Львівському аеропорту виступив оркестр з 80 військових у пам'ять про «кіборгів»

Акцію провели з ініціативи Міністерства оборони у восьми найбільших аеропортах України

У неділю, 21 січня, у Міжнародному аеропорту «Львів» виступив військовий оркестр у складі 80 музикантів ЗСУ та Національної гвардії. Акцію провели з ініціативи Міністерства оборони у восьми найбільших аеропортах України для вшанування загиблих у 2014-2015 роках захисників Донецького летовища. Про це інформують на сторінці аеропорту у Facebook.

Разом з військовими у заході брали участь хор «Домус» та хорова капела «Дударик». Для всіх містах, де відбувався захід, репертуар був однаковий. Зокрема, виконали офіційний марш української армії «За честь і славу» та всесвітньо відому композицію «Il Silenzio» (Тиша).

Акція у Міжнародному аеропорту «Львів» у пам'ять про «кіборгів»

Нагадаємо, що протистояння між силами АТО і бойовиками в Донецькому аеропорту ім.Прокоф'єва почалося в травні 2014 року, оборона об'єкта тривала 242 дні. За цей час 200 українських бійців загинули, ще півтисячі отримали поранення.

Аеропорт обстрілювали з артилерії, «Градів», мінометів і танків, працювали снайпери. Кіборгами українських військових назвали самі терористи. Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких важких умовах.

19-20 січня 2015 в результаті підриву бойовиками колон, які тримали перекриття аеропорту, загинули близько 60 бійців. 21 січня 2015 року сили АТО відійшли з ДАПу через руйнування об'єкта.