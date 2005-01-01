Петро Порошенко назвав «кіборгів» символом України, яку неможливо перемогти

В Україні відзначають пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 17:101092

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Петро Порошенко назвав «кіборгів» символом України, яку неможливо перемогти
фото Сергія Лойка
Українські військові утримували оборону аеропорту 242 дні

Сьогодні, 20 січня, в Україні вшановують пам'ять загиблих у 2014-2015 роках захисників Донецького аеропорту.

«242 дні незламності, 242 дні героїзму, 242 дні відданості. Україна назавжди запам'ятає безстрашних захисників Донецького аеропорту. І наші Кіборги - символ України, яку неможливо перемогти», - зазначив президент Петро Порошенко сьогодні в своєму акаунті у соцмережі Twitter.

Захід на честь пам'яті захисників відбувся у Центральному будинку офіцерів. Там родичам і близьким загиблих вручили нагороди Міноборони України і грамоти «Української асоціації інвалідів АТО», інформує «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, що протистояння між силами АТО і бойовиками в Донецькому аеропорту ім.Прокоф'єва почалося в травні 2014 року, оборона об'єкта тривала 242 дні. За цей час 200 українських бійців загинули, ще півтисячі отримали поранення.

Аеропорт обстрілювали з артилерії, «Градів», мінометів і танків, працювали снайпери. Кіборгами українських військових назвали самі терористи. Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких важких умовах.

19-20 січня 2015 в результаті підриву бойовиками колон, які тримали перекриття аеропорту, загинули близько 60 бійців. 21 січня 2015 року сили АТО відійшли з ДАПу через руйнування об'єкта.

Пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту відзначається 20 січня.

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