Львів'яни влаштували флешмоб вдячності працівникові Парку культури та відпочинку

У Львові вдячні відвідувачі прийшли до працівника парку атракціонів із флешмобом. Таким чином висловили йому подяку за три десятки років, які Петро Тимошик самовіддано працює на атракціоні «Веселі гірки».

У Львові з'явився добрий чарівник. Замість магічної палички у нього – система управління атракціоном. Ця львівська історія справді схожа на добру казку. Ще замолоду Петро Тимошик був старшим науковим співробітником Львівського лісотехнічного інституту. Звільнився і пішов будувати атракціони у парку культури. Думав, попрацює місяць і знайде іншу роботу. Натомість став контролером на одному з атракціонів і залишився тут на тридцять років.

«Робота в мене вельми цікава, оскільки я маю щоденно прекрасних відвідувачів – діточок, їх прекрасних мамусь і татусів. Колись мій батько завжди твердив: твори добро, й тобі обернеться добром», – розповів пан Петро.

Відвідувачів пан Петро називає «каскадерами» й хвалить за сміливість. А також старається, аби «Веселі гірки» були найкращою розвагою у парку.

Львів'яни цей атракціон називають машиною часу. Роки йдуть, дітлахи виростають, а пан Петро залишається таким же – усміхненим сивочолим добродієм.

«Не часто ми потрапляємо в цей парк. Коли нарешті вдалося з дітками сюди прийти, то здалеку я побачила посмішку пана Петра. Я дуже втішилася, бо саме таким я пам'ятаю його зі свого дитинства», – розповіла організаторка акції Галина Савчак.

Тож містяни вирішили організувати флешмоб – із кульками, цукерками та плакатами прийшли до свого чарівника.

«Близько 15-ти років тому тато мене привозив сюди. Це був мій улюблений атракціон. Пан Петро дуже гарно до мене і до мого тата поставився, я завжди сідала тільки на перше сидіння, завжди вставала, бо для дитини то був більший адреналін. І завжди за те, що я була така смілива вся, пан Петро давав мені ще разочок безкоштовно покататися», – розповіла учасниця акції Ірина.

Старші радіють, що мають змогу хоч на день повернутися у дитинство, молодші – палко чекають поїздки на веселих гірках. І щоб їх за сміливість неодмінно похвалив пан Петро. Присвоїли пану Петрові й незвичне звання – доброго чарівника міста Лева.