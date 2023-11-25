У суботу, 25 листопада, у центрі Львова вшанували пам’ять жертв, які загинули під час голодоморів в Україні. Спершу на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбулася хвилина мовчання та екуменічна панахида за усіма, кого закатували голодом впродовж 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років. О 16:00 в межах загальнонаціональної акції «Свіча пам’яті» містяни запалили лампадки. Фото ЛОВА