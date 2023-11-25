Володимир Зеленський закликав запалити свічку о 16:00 в пам'ять про жертв голодомору українського народу

У суботу, 25 листопада, президент України оприлюднив звернення до українців з нагоди вшанування жертв голодоморів. У своїй промові Володимир Зеленський провів історичні паралелі із сучасними подіями в Україні.

«У минулому столітті з Москви прийшов голод. Зараз звідти лунають слова заперечення. І кожне з таких слів заперечення насправді звучить як зізнання: їм потрібен голод як зброя й надалі. Голод, холод, терор. Кожна тонна викраденого ними зараз зерна, блокада кожного нашого міста, кожен російський удар по наших портах тепер, по українських зерносховищах та наших елеваторах, кожен “шахед”, який цілить по нашій логістиці, кожна російська ракета, чия траєкторія – проти українського життя, – все це минуле, яке повернулося, бо не було засуджене вчасно. Це процес, де лінія тоталітарної радянської політики й лінія політики сучасної Росії утворюють разом знак “дорівнює”. Зло не було зупинене. Не було спокутуване. І зараз ми його зупиняємо», – наголосив президент.

Володимир Зеленський додав, що сьогодні прийшов час історичної відповідальності для вбивць українського народу.

«Це час історичної відповідальності для вбивць і для тих, хто обрав для себе бути послідовниками вбивць. Хто діє так само, як колись. І справедливість важлива не через 90 років, а тепер. Бо, хоч і є злочини, які не мають строку давності, справедливість має бути вчасною. Вирок злу має бути вчасним. Справедливості потрібні живі свідки. Ті, хто побачить, як російське зло буде покаране. І ті, хто розкаже не тільки про те, через що довелося пройти нашим людям, а й про те, як наші люди поставили справедливу крапку в намаганнях знищити Україну, замордувати, підкорити або стерти. Україна вистоїть. Україна не згасне. Україна збереже себе й правду. І справедливість. І стануть істиною, живою істиною України, яка вистояла, і стануть живими свідками слова одного з найвідоміших романів про Голодомор – "Жовтого князя”: “Їхнє зло щезне, а правда – ніколи”», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що точна цифра жертв радянського геноциду досі невідома, а Росія, яка є правонаступницею СРСР ретельно замовчує цей злочин.

«Нас прагнули винищити, упокорити, замордувати. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини назавжди. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми не вірили, сумнівалися, не пам’ятали, а тому пробачили. Не змогли. І сьогодні з глибоким сумом, повагою ми вшановуємо пам'ять про мільйони наших людей», – додав президент України і закликав українців запалити свічки о 16:00 у своїх вікнах.

Нагадаємо, пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують у четверту суботу листопада. У результаті штучно створеного керівництвом СРСР голоду загинуло від 7 до 10 мільйонів українців. О 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція «Запали свічку», в рамках якої всі охочі несуть свічки до пам'ятників жертвам. До вшанування пам’яті жертв голодоморів можна приєднатись, запаливши свічку в своєму вікні.