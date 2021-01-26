Львів'янин на Citroen Berlingo загинув після зіткнення з вантажівкою біля Червонограда
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 08:220
Citroen Berlingo виїхав на зустрічну смугу, якою їхала вантажівка
Ввечері 25 січня на дорозі Р-15 Жовква-Ковель неподалік райцентру Червоноград зіткнулися фургон та вантажний автомобіль. Один водій загинув на місці.
ДТП трапилася близько 19:00 між селами Острів та Борятин, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.
«Водій автомобіля Citroen Berlingo, мешканець м. Львова 1962 року народження, не вибравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF XF 105.460 під керуванням мешканця Дніпропетровської області 1966 року народження», — зазначено у повідомленні.
Водій автомобіля Citroen Berlingo від отриманих травм загинув на місці ДТП. На автомобілі було маркування фірми ЛФ «Солді-Львів», однак реєстрація авто київська.
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