Citroen Berlingo виїхав на зустрічну смугу, якою їхала вантажівка

Ввечері 25 січня на дорозі Р-15 Жовква-Ковель неподалік райцентру Червоноград зіткнулися фургон та вантажний автомобіль. Один водій загинув на місці.

ДТП трапилася близько 19:00 між селами Острів та Борятин, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

«Водій автомобіля Citroen Berlingo, мешканець м. Львова 1962 року народження, не вибравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF XF 105.460 під керуванням мешканця Дніпропетровської області 1966 року народження», — зазначено у повідомленні.

Водій автомобіля Citroen Berlingo від отриманих травм загинув на місці ДТП. На автомобілі було маркування фірми ЛФ «Солді-Львів», однак реєстрація авто київська.