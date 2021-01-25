Один з автомобілів, повністю знищених в результаті ДТПмобілі

У селі Дубина, що біля міста Сколе, на трасі Київ – Чоп сталася аварія за участю трьох автомобілів – мікроавтобуса та двох легковиків. За інформацією патрульної поліції Львівщини, у ДТП загинули двоє людей, ще четверо травмовані.

Фото поліції

На цій ділянці траси патрульні забезпечують реверсний рух транспорту.

У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили цю інформацію та повідомили, що аварія за участі трьох автомобілів трапилася приблизно о 16:15. Двоє людей загинули, кількість травмованих та їхні діагнози уточнюються. Більше інформації в прес-службі правоохоронців поки що не повідомили.

За даними ДСНС Львівщини, чотирьох травмованих госпіталізували до лікарні в стані середнього ступеня тяжкості.

Інформація доповнюється…