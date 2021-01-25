Двоє людей загинули в автокатастрофі біля Сколе
Кількість поранених у ДТП уточнюється
Суспільство — Анна Журба, сьогодні, 17:270
Один з автомобілів, повністю знищених в результаті ДТПмобілі
У селі Дубина, що біля міста Сколе, на трасі Київ – Чоп сталася аварія за участю трьох автомобілів – мікроавтобуса та двох легковиків. За інформацією патрульної поліції Львівщини, у ДТП загинули двоє людей, ще четверо травмовані.
Фото поліції
На цій ділянці траси патрульні забезпечують реверсний рух транспорту.
У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили цю інформацію та повідомили, що аварія за участі трьох автомобілів трапилася приблизно о 16:15. Двоє людей загинули, кількість травмованих та їхні діагнози уточнюються. Більше інформації в прес-службі правоохоронців поки що не повідомили.
За даними ДСНС Львівщини, чотирьох травмованих госпіталізували до лікарні в стані середнього ступеня тяжкості.
Інформація доповнюється…
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