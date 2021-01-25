У неділю, 24 січня, у місті Броди на Львівщині 38-річний водій Renault Koleos збив двох пішоходів. У результаті 41-річний чоловік загинув, а 44-річного госпіталізували до реанімації.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що ДТП сталася близько 21:12. 38-річний мешканець міста Радивилів Рівненської області на автомобілі Renault Koleos на своїй смузі руху здійснив наїзд на двох пішоходів, які вийшли на проїжджу частину.

У результаті ДТП загинув 41-річний мешканець Бродів. А іншого постраждалого – 44-річного мешканця Бродів – госпіталізували до реанімації Бродівської ЦРЛ. Попередній діагноз – політравма.

Усі обставини аварії встановлюють правоохоронці.