Водій BMW виїхав на зустрічну смугу і врізався у мікроавтобус

Уночі на неділю, 3 січня, на трасі Київ-Чоп поблизу Львова сталася ДТП за участі мікроавтобуса Mercedes Sprinter та легковика BMW 320d, унаслідок якої постраждали 10 людей, зокрема, троє неповнолітніх.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що ДТП сталася 2 січня близько 23:00 на трасі Київ-Чоп у селі Пасіки-Зубрицькі, що біля Львова.

Попередньо відомо, що 26-річний мешканець Винників на автомобілі BMW 320d виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, яким керував 36-річний мешканець Луцька.

ДТП спричинив водій BMW, виїхавши на зустрічну смугу (фото поліції)

Унаслідок ДТП травмовано 10 осіб, у тому числі троє неповнолітніх, віком 17 років.

У Львівському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф ZAXID.NET повідомили, що вісьмох постраждалих, зокрема, трьох підлітків, госпіталізували до медичних закладів з травмами різного ступеня. Ще двох постраждалих після надання медичної допомоги відпустили на амбулаторне лікування.

За даними поліції Львівщини, постраждалі пасажири мікроавтобуса – мешканці Волині, семеро осіб, віком 17-20 років, та один – 52 роки. Також травмований та госпіталізований водій BMW.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.