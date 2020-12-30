ДТП сталася у селі Угерсько, що за 8 км від Стрия

Уночі на середу, 30 грудня, на трасі Київ-Чоп біля Стрия сталася ДТП за участі автомобілів Skoda Octavia A7 та Volkswagen Touran, у якій загинув 20-річний львів’янин – водій Skoda.

У ДСНС та поліції Львівщини повідомили, що аварія сталася кілька хвилин після опівночі 30 грудня на трасі Київ-Чоп у селі Угерсько Стрийського району. Зіткнулися автомобілі Skoda Octavia A7, яким керував 20-річний львів’янин, та Volkswagen Touran, за кермом якого був 39-річний мешканець Стрийського району.

У ДТП загинув 20-річний водій автомобіля Skoda Octavia A7. Ще двоє осіб були травмовані. 20-річного пасажира Skoda та водія Volkswagen Touran з травмами різного ступеня госпіталізували до Стрийської ЦРЛ.

До ліквідації наслідків аварії залучали надзвичайників. Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.