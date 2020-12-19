У суботу вночі, 19 грудня, на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська у Золочівському районі на Львівщині сталася ДТП за участю автомобілів Skoda Octavia та Mercedes-Benz Sprinter. Унаслідок аварії загинув 43-річний водій Skoda.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що ДТП сталася близько 01:00 ночі на трасі М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська між селами Червоне та Велика Вільшаниця Золочівського району.

Відбулося зіткнення Skoda Octavia, якою керував 43-річний мешканець села Велика Вільшаниця, та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter з причепом, за кермом якого був 38-річний мешканець міста Хмельницький. Унаслідок ДТП водій автомобіля Skoda Octavia загинув на місці події.

Усі обставини аварії встановлюють правоохоронці.