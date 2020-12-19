43-річний водій Skoda Octavia загинув у нічній ДТП біля Золочева
Суспільство — Наталія Шутка, сьогодні, 09:440
У суботу вночі, 19 грудня, на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська у Золочівському районі на Львівщині сталася ДТП за участю автомобілів Skoda Octavia та Mercedes-Benz Sprinter. Унаслідок аварії загинув 43-річний водій Skoda.
У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що ДТП сталася близько 01:00 ночі на трасі М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська між селами Червоне та Велика Вільшаниця Золочівського району.
Відбулося зіткнення Skoda Octavia, якою керував 43-річний мешканець села Велика Вільшаниця, та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter з причепом, за кермом якого був 38-річний мешканець міста Хмельницький. Унаслідок ДТП водій автомобіля Skoda Octavia загинув на місці події.
Усі обставини аварії встановлюють правоохоронці.
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