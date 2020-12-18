Унаслідок наїзду автомобіля хлопець отримав важкі травми

Увечері у четвер, 17 грудня, на вул. Княгині Ольги у Львові водій автомобіля Ford Kuga здійснив наїзд на 16-річного львів’янина і втік з місця ДТП. Унаслідок ДТП хлопець отримав важкі травми.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що аварія сталася 21:20 на вул. Княгині Ольги. Водій автомобіля Ford Kuga здійснив наїзд на пішохода – 16-річного мешканця Львова.

Унаслідок ДТП хлопця госпіталізували у міську дитячу клінічну лікарню Львова з важкими травмами голови. Попередньо відомо, що в підлітка закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, перелом склепіння черепа, множинні забійні садна голови, верхніх та нижніх кінцівок. Водій покинув місце події.

У поліції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що автомобіль винуватця ДТП знайшли покинутим наподалік від місця аварії на вул. Володимира Великого. Зараз правоохоронці встановлюють власника позашляховика та хто був за кермом.