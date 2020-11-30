Volkswagen Caravelle збив 14-річного хлопця на пішохідному переході у Львові
Суспільство — Наталія Шутка, сьогодні, 18:040
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ДТП сталася на пішохідному переході на вул. Княгині Ольги
У понеділок, 30 листопада, на вул. Княгині Ольги у Львові водій мікроавтобуса Volkswagen Caravelle збив 14-річного хлопця, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході.
ДТП сталася близько 15:00 на вул. Княгині Ольги, 56.
У патрульній поліції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що 28-річний львів'янин на автомобіля Volkswagen Caravelle вчинив наїзд на 14-річного хлопця, який переходив дорогу. Унаслідок ДТП підліток отримав травми, його забрала «швидка».
Попередньо відомо, що постраждалий хлопець навчається у Львівському коледжі спорту (колишнє училище фізкультури) і проживає у гуртожитку.
Усі обставини аварії встановлюватимуть слідчі.
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