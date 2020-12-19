Volkswagen Caddy збив 16-річну львів’янку на пішохідному переході
Суспільство — Наталія Шутка, сьогодні, 09:220
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Унаслідок ДТП дівчина отримала переломи
У п’ятницю, 18 грудня, на вул. Городоцькій у Львові водій автомобіля Volkswagen Caddy збив 16-річну львів’янку на пішохідному переході. Унаслідок ДТП дівчина отримала переломи.
У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що ДТП сталася близько 14:30 на вул. Городоцькій, 76. 39-річний мешканець Львова на автомобілі Volkswagen Caddy скоїв наїзд на 16-річну львів’янку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.
Унаслідок ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження – закритий перелом лівої сідничної кістки. Після надання медичної допомоги її відпустили додому.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
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