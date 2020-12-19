Унаслідок ДТП дівчина отримала переломи

У п’ятницю, 18 грудня, на вул. Городоцькій у Львові водій автомобіля Volkswagen Caddy збив 16-річну львів’янку на пішохідному переході. Унаслідок ДТП дівчина отримала переломи.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що ДТП сталася близько 14:30 на вул. Городоцькій, 76. 39-річний мешканець Львова на автомобілі Volkswagen Caddy скоїв наїзд на 16-річну львів’янку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

Унаслідок ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження – закритий перелом лівої сідничної кістки. Після надання медичної допомоги її відпустили додому.

Обставини події встановлюють правоохоронці.