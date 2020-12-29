Водій легковика зіткнувся з вантажівкою, від удару його відкинуло на зустрічну смугу, де він в'їхав в автобус

28 грудня о 19:50 на трасі Р15 Ковель-Жовква біля с. Боянець Жовкіського району у подвійній ДТП загинув водій легкового автомобіля Ford Fiesta. Він зіткнувся з рейсовим автобусом Сокаль-Львів та вантажівкою «Урал».

Як повідомили у червоноградському підрозділі ДСНС, який виїжджав на виклик, внаслідок зіткнення загинув 30-річний водій легковика з Червонограда. Його довелося деблоковувати з понівеченого автомобіля.

«Водій не вибрав безпечної швидкості руху і здійснив попутне зіткнення із вантажним автомобілем «Урал», внаслідок чого автомобіль відкинуло на зустрічну смугу руху, де відбулось зіткнення із автобусом сполученням Сокаль-Львів», – додали у депаратменті з питань цивільного захиту ЛОДА.

За кермом автобуса був 56-річний мешканець, який перевозив 8 пасажирів. Один з них, 20-річний мешканець Сокаля, отримав ЗЧМТ, забійну рану тім’яної ділянки. Його шпиталізували у Червоноградську лікарню.

фото ДСНС Львівщини