У ДТП з автобусом та вантажівкою біля Великих Мостів загинув 30-річний водій
28 грудня о 19:50 на трасі Р15 Ковель-Жовква біля с. Боянець Жовкіського району у подвійній ДТП загинув водій легкового автомобіля Ford Fiesta. Він зіткнувся з рейсовим автобусом Сокаль-Львів та вантажівкою «Урал».
Як повідомили у червоноградському підрозділі ДСНС, який виїжджав на виклик, внаслідок зіткнення загинув 30-річний водій легковика з Червонограда. Його довелося деблоковувати з понівеченого автомобіля.
«Водій не вибрав безпечної швидкості руху і здійснив попутне зіткнення із вантажним автомобілем «Урал», внаслідок чого автомобіль відкинуло на зустрічну смугу руху, де відбулось зіткнення із автобусом сполученням Сокаль-Львів», – додали у депаратменті з питань цивільного захиту ЛОДА.
За кермом автобуса був 56-річний мешканець, який перевозив 8 пасажирів. Один з них, 20-річний мешканець Сокаля, отримав ЗЧМТ, забійну рану тім’яної ділянки. Його шпиталізували у Червоноградську лікарню.
фото ДСНС Львівщини