19-річний Андрій Шувалов проходить строкову службу у 58 бригаді

У ніч на неділю на трасі біля Жовкви нетверезий водій Ford Galaxy спричинив зіткнення з ВАЗ 2115. У Ford Galaxy їхала компанія п’яних молодих чоловіків, зокрема троє військовослужбовців з 58-ї бригади, яка проходить навчання на Яворівському полігоні. Після аварії один з військових Андрій Шувалов побив водія ВАЗ 2115 – 21-річного мешканця села Пили Віталія Мачіху, який не був винуватцем ДТП. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Інцидент набув розголосу після того, як про нього повідомила у Facebook сестра постраждалого водія ВАЗ 2115 Ірина Мачіха.

ДТП сталася близько опівночі 19 грудня на об’їзній Жовкви. За даними родичів, 21-річний Віталій з села Пили Жовківського району їхав на автомобілі ВАЗ 2115 трасою Львів – Рава-Руська у сторону Рави-Руської. Натомість Ford Galaxy, який їхав з боку Червонограда, не надав перевагу у русі автомобілю, що рухався на головній дорозі, та вилетів на перехрестя, спричинивши ДТП. Згодом з’ясувалося, що за кермом Ford був 35-річний мешканець Яворівського району Богдан Стародубцев, який був у стані алкогольного сп’яніння. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили в поліції Львівщини.

Після ДТП побили водія «Лади», який не був винуватцем аварії (фото родичів постраждалого)

Загалом у автомобілі Ford, водій якого спричинив ДТП, їхала ціла компанія нетверезих молодих чоловіків, зокрема троє військовослужбовців. Після аварії один із п’яних військовослужбовців – 19-річний Андрій Шувалов, мешканець села Волсвин Сокальського району – напав на водія ВАЗ 2115 Віталія Мачіху.

«Герою» Андрію Шувалову було цього мало, він вирішив розібратись по пацанячому. Підійшовши до авто мого брата зі словами «Що ти наробив?...відкрий двері!» почав кулаками вибивати бокове скло водія. У цей час брат заблокував усі двері, після чого Андрій Шувалов наніс удар ногою у бокове вікно водія, тим самим завдав тілесні пошкодження моєму брату. Лице брата залило кров'ю, осколки застрягли у лобі, скронях та руках брата. Виявилось і цього було мало, Андрій Шувалов почав діставати брата з авто зі словами «Тебе добити треба!», – розповіла сестра постраждалого водія ВАЗ 2115 Ірина.

У ситуацію втрутилися інші водії, які проїжджали повз і викликали «швидку» та поліцію. У результаті постраждалого водія ВАЗ 2115 – 21-річного Віталія Мачіху госпіталізували до лікарні. Як розповіли ZAXID.NET його родичі, станом на сьогодні його стан задовільний, він перебуває під наглядом лікарів з підозрою на струс мозку. Також у нього пошкоджене обличчя та руки. Хлопцеві проводитимуть додаткові обстеження, аби встановити точний діагноз.

Обставини аварії ZAXID.NET підтвердили у поліції Львівщини. За даними поліції, 35-річний водій Ford Galaxy був нетверезий та, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі ВАЗ 2115. За цим фактом на нього склали два адміністративні протоколи – за ст. 130 (керування у нетверезому стані) та 124 (порушення ПДР) КУпАП.

Також поліцейські офіційно встановили, що 19-річний пасажир Ford Galaxy, розбивши ногою скло водійських дверцят, травмував водія ВАЗ 2115. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. Поліцейські встановили особи усіх учасників інциденту, призначили екпертизи та вивчають усі обставини.

ZAXID.NET вдалося з’ясувати, що учасник інциденту 19-річний військовослужбовець Андрій Шувалов та двоє його колег, які їхали в Ford Galaxy, проходять строкову службу у 58 бригаді (в/ч А1376), яка дислокується у місті Конотоп Сумської області, однак зараз перебуває на навчаннях на Яворівському полігоні на Львівщині. Цієї ночі Андрій Шувалов повертався від родичів з Сокальщини у військову частину. У військові частині ZAXID.NET пообіцяли з’ясувати обставини інциденту та надати коментар пізніше.