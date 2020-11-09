Після побиття водієм таксі Айтал Сергеев написав заяву у поліцію

У центрі Львові водій сервісу Bolt побив клієнта, який хотів їхати у таксі разом із своєю собакою. Водій відмовився від замовлення, попри те, що хлопець обрав категорію Pets, яка дозволяє перевозити тварин у салоні, та напав на 26-річного хлопця.

Як розповів ZAXID.NET потерпілий Айтал Сергеев, пізно ввечері у суботу, 7 листопада, він разом із своєю дівчиною та собакою породи хаскі повертались від батьків та викликали таксі Bolt на вул. Кривоноса. Викликаючи таксі, хлопець обрав категорію Pets, яка дозволяє перевозити тварин у салоні.

«Приїхав водій і сказав, що не повезе собаку, бо вона велика. Я сказав йому, що викликав таксі категорії Pets. Він відповів, що Pets – це не собаки та почав сваритись. Нас не пустили всередину авто, розмова відбувалась через відкриті двері. Я закривав їх і у цей момент водій вибіг з машини і почав бити мене в обличчя, розбив окуляри», – розповів ZAXID.NET Айтал Сергеев.

Після цього, за словами хлопця, водій сів у авто Toyota Corolla та намагався втекти з місця події.

Момент побиття зняли очевидці

«Я вийшов на дорогу, став перед машиною, щоб він не поїхав. Водій поїхав на мене, провіз на капоті кілька метрів. У той момент я тримався за двірники та зігнув один. Водій зупинив авто, вибіг та знову почав мене бити», – додав Айтал Сергеев.

Коли водій вдруге почав бити 26-річного хлопця, то він використав перцевий балончик. Хлопець написав заяву на водія у Галицький відділ поліції та сьогодні, 9 листопада, йде знімати побої. Айтал Сергеев підозрює, що у нього зламаний ніс, а також вибитий зуб.

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили, що 26-річний львів’янин написав заяву у поліцію. За фактом побиття відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ.

Хлопець розповів, що не вперше користується таксі Bolt з собакою, він мав із собою намордник та одягнув би його собаці на прохання водія. За словами Айтала Сергеева, раніше був випадок, коли водій брав замовлення і не дивився, що стоїть категорія Pets, але тоді просто відмовлявся від замовлення і конфліктів не виникало.

У службі Bolt Айталу Сергееву повідомили, що заблокували цього водія у додатку виклику таксі. На інформаційний запит ZAXID.NET Bolt наразі не відповідає.

Нагадаємо, що це не перший конфлікт водіїв цього сервісу таксі із пасажирами. У вересні водій таксі Bolt розпилив газовий балончик в обличчя 14-річної пасажирки.