Водій Audi А5 на швидкості врізався у металевий відбійник

У четвер уночі, 14 січня, у Рівненській області внаслідок ДТП загинули двоє братів зі Львова. Смертельна автопригода сталася близько 1:00 ночі на трасі «Київ-Чоп» поблизу селища Гоща.

У поліції Рівненщини повідомили, що 31-річний львів’янин за кермом Audi А5 не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на металевий відбійник.

Унаслідок аварії водій легковика загинув. Пасажиру авто – рідному брату-однолітку медики «швидкої» надавали допомогу на місці ДТП, однак, життя його врятувати не вдалося.

У ДТП загинули два брати-однолітки зі Львова

Ще дві пасажирки Audi А5, 27-річні жительки Львова, доставлені до лікарні. Їх із різними нетяжкими травмами госпіталізували у нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні.

Поліцейські розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей, та встановлюють усі обставини смертельної ДТП.