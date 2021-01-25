На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля загинув 58-річний пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася о 20:15 у неділю, 24 січня, у с. Штуковець. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, на автодорозі Бориня – Мохнате автомобіль ВАЗ-11183 збив пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.

«Автомобіль марки ВАЗ-11183 в межах населеного пункту с. Штуковець здійснив наїзд на пішохода, мешканця с. Нижнє (Боринська ТГ, Самбірський район) 1962 року народження, який рухався у попутному напрямку. Пішохід від отриманих травм загинув на місці ДТП», – повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

За кермом автомобіля перебував мешканець с. Нижнє Висоцьке Самбірського району 1989 року народження.

Обставини події встановлюють.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 38 дорожньо-транспортних пригод, чотири з них – із потерпілими. 17 автопригод стались на дорогах області, ще 21 – у Львові. Внаслідок ДТП двоє осіб загинули, ще п’ятеро отримали травми.