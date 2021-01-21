Унаслідок ДТП загинув 31-річний мешканець Івано-Франківщини

На трасі Львів – Краковець під колесами автомобіля загинув 31-річний мешканець Івано-Франківщини. Як повідомили у поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер увечері у с. Страдч на Львівщині. Автомобіль Volkswagen збив чоловіка. Постраждалий помер на місці ДТП.

Фото з Telegram-каналу Варти-1

«О 18:15 у с. Страдч водій автомобіля Volkswagen Bora здійснив наїзд на пішохода – чоловіка 1989 року народження, мешканця Івано-Франківської області. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», – повідомили ZAXID.NET у поліції.

За кермом автомобіля був мешканець селища Івано-Франкове Яворівського району 1958 року народження.

За інформацією свідків, ДТП сталася на пішохідному переході. Проте у поліції цю інформацію наразі не підтвердили.

На місці працює слідчо-оперативна група. Поліція встановлює обставини та причини ДТП.