Унаслідок ДТП в Стрийському районі на Львівщині загинув 23-річний водій Audi. Дорожньо-транспортна пригода сталася у с. Плав’я в ніч із неділі на понеділок, 18 січня, близько 1 години ночі. Автомобіль Audi з’їхав у кювет та перекинувся. Водій загинув.

За інформацією поліції, водій Audi 23-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини у кювет, автомобіль зіткнувся з опорою дорожнього знаку. Від отриманих травм водій помер на місці події.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Обставини події встановлює поліція.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на дорогах Львова та області сталось 25 дорожньо-транспортних пригод: 16 – на дорогах області, ще 9 – у Львові. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали двоє людей.