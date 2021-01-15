Увечері четверга, 14 січня, водій автомобіля ВАЗ вчинив подвійну ДТП на вул. Патона. Виявилось, що чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння та був позбавлений водійських прав.

ДТП трапилась о 18:30 на вул. Патона, повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини. Водій автомобіля ВАЗ 21093 не дотримався дистанції та в’їхав в автомобіль BMW 525, який за інерцією вдарив Audi Q5.

28-річний водій ВАЗу був у дуже сильному стані алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 2,85 проміле, що у понад 14 разів перевищує дозволену норму.

Львів'янин замість посвідчення водія надав патрульним поліцейським свій паспорт. Поліцейські з’ясували, що раніше чоловіка суди двічі позбавляли водійських прав. Зокрема, у 2017 році у чоловіка забрали права на рік за нетверезу їзду, однак упродовж цього року він знову сів п’яним за кермо. У квітні 2018 року Залізничного районний суд позбавив чоловіка права на керування на три роки.

На водія склали два протоколи: за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Рапорт, щодо невиконання рішення суду порушником, патрульні передали у Залізничний відділ поліції.